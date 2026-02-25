Машиностроение станет приоритетной отраслью в развитии Мелитополя на Запорожье

К 2044 году доля занятых в обрабатывающих производствах увеличится до 23,1%

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Машиностроение станет приоритетной отраслью обрабатывающих производств в социально-экономическом развитии Мелитополя Запорожской области, учитывая существующую инфраструктуру. Об этом сообщил Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

В рамках разработки генплана Мелитополя сотрудники института выявили ключевые отрасли экономики территории. Основу экономики городского округа составляет обрабатывающая промышленность, в первую очередь - машиностроение.

"В целевом сценарии социально-экономического развития г. о. Мелитополь машиностроение как отрасль обрабатывающих производств будет являться приоритетной. При этом, с учетом реализации запланированных инвестиционных проектов прогнозируется, что к 2044 году доля занятых в обрабатывающих производствах в целом увеличится с 14,3% до 23,1%", - говорится в Telegram-канале ЕИПП.

Так, отмечается, что сейчас крупным предприятием в этой отрасли на территории городского округа является "МДК-гидросила", которое обеспечивает работой около 500 человек. По данным ЕИПП, завод производит востребованные на рынке гидравлические распределители и гидроцилиндры для гидросистем тракторов. Основными потребителями их являются ПАО "НЕФАЗ", АО "Петербургский тракторный завод", ПАО "КАМАЗ" и ОАО "Брянский арсенал".