ВТБ профинансировал малый бизнес на 61,8 млрд рублей по итогам 2025 года

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ выдал около 61,8 млрд рублей предпринимателям под зонтичные поручительства Корпорации МСП в 2025 году, увеличив долю участия в программе с 10% до 25%. Об этом сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на члена правления ВТБ Руслана Еременко.

"В 2025 году ВТБ предоставил предпринимателям около 61,8 млрд рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП, став лидером среди банков-партнеров этого механизма для малого и среднего бизнеса. Доля участия ВТБ в программе выросла с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году. Об этом рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко на открытии флагманского офиса ВТБ в Самаре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за год объем финансирования банком под зонтичные поручительства вырос на 28%, гарантийной поддержки - на 35%, достигнув 30 млрд рублей. Количество предпринимателей, получивших поддержку, увеличилось на 75%, до 1215.

Инструмент зонтичных поручительств позволяет предпринимателям получать финансирование при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения, ускоряет принятие кредитных решений и расширяет доступ к заемному финансированию. Отмечается активное использование инструмента в новых программах льготного кредитования. Он применяется, в том числе, при заключении сделок в отраслях пищевой промышленности, производства оборудования, разработки программного обеспечения. ВТБ за счет такого механизма профинансировал предпринимателей, работающих в сферах производства, туризма, инфраструктурных проектов, научно-технической деятельности, информации, связи и других.

В 2025 году объем финансирования, предоставленного ВТБ под зонтичные поручительства, составил четверть от всех зонтичных поручительств по России. Наибольший объем финансирования пришелся на компании Центрального федерального округа - 26,2 млрд рублей, основной вклад внесли Москва (16,1 млрд рублей) и Московская область (3,42 млрд рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 млрд рублей, показав рост на 35%. В число округов-лидеров вошел Сибирский федеральный округ, где прирост объема финансирования достиг 59% (7,18 млрд рублей). Среди ведущих регионов лидерами по приросту объема финансирования стали также Самарская область (рост в 3,5 раза, до 2,54 млрд рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 млрд рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 млрд рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 млрд рублей) и Иркутская область (в 2 раза, до 1,2 млрд рублей).