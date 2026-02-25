Володин призвал кабмин взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах

Председатель ГД отметил, что "в регионах по-разному к этому относятся"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы считают, что правительству РФ следует взять под особый контроль рост тарифов в сфере ЖКХ в регионах страны. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Думе.

Говоря о росте тарифов, председатель ГД отметил, что "в регионах по-разному к этому относятся". "Причем понимая, что это компетенции и ответственность регионов, это их полномочия. Но вместе с этим в одних регионах придерживаются федеральных рекомендаций, решений, которые приняты в том числе и правительством. В других региональные энергетические комиссии органы власти необоснованно повышают тарифы, в первую очередь на тепло", - сказал Володин.

"Мы не можем не реагировать и стоять в стороне от этого, и считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще, взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим, пошла не туда. В части из них рост тарифов составляет и 30%, где-то он укладывается в те показатели, которые изначально были определены", - добавил Володин.

Председатель Думы подчеркнул, что решением правительства предписывалась корректировка тарифов на 1,7%, связанная с ростом налога на добавочную стоимость (НДС), и отметил совместную с правительством работу по изменению законодательства для наделения Федеральной антимонопольной службы полномочиями контролировать тарифную политику в регионах.

"Вот нас регионы сейчас слышат, видят, и каждый про себя знает, какие решения ими принимались. Но если эта тема сюда выносится, значит, и в том числе законодательные собрания этот вопрос не взяли на контроль, и другие структуры. Мы вынуждены были обращаться в прокуратуру с этим и считаем, что правительство должно контролировать эти вопросы, так как они чувствительны, касаются каждого гражданина", - добавил Володин.