Мишустин назвал острой и сложной проблему тарифов ЖКХ

Трудности, которые накопились в жилищно-коммунальном хозяйстве, складывались десятилетиями, отметил премьер

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал острой и сложной проблему качества коммунальных услуг.

"Тема качества коммунальных услуг - очень острая, она волнует всех людей и очень сложная. Проблемы, которые накопились в жилищно-коммунальном хозяйстве, складывались десятилетиями, но в первую очередь объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня, требуется их комплексная модернизация", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он рассказал, что правительство сформировало инструменты с привлечением серьезного бюджетного финансирования для обновления инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в РФ. В частности, по его словам, 58 регионов списали две третьих задолженности, высвободив 228 млрд рублей, которые пошли на обновление коммунальных сетей, на общественные пространства и так далее.

Глава правительства добавил, что также был утвержден новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры", а для поддержки социально-незащищенных групп граждан был ограничен размер уплаты коммунальных платежей. "Вы помните прекрасно цифру 22% от доходов семей. Превышение, кстати, субсидируется и у регионов есть возможность эту долю еще уменьшать", - подчеркнул Мишустин.

Представитель КПРФ сообщил, что фракция подготовила свои предложения по системе ЖКХ, и назвал некоторые из них. Мишустин попросил передать инициативы в кабмин "Поскольку это предложения, мы их внимательно рассмотрим совместно с теми, о которых вы сказали", - ответил премьер-министр.