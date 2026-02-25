Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта о дополнительных полномочиях ФАС

Речь идет о возможности службы самостоятельно ограничивать тарифы ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Принятие правительственного законопроекта о наделении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями самостоятельно ограничивать тарифы ЖКХ в регионах необходимо ускорить, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов по итогам отчета в Госдуме.

"Мы на сегодняшний день хотим - и уже это реализовано в соответствующих предложениях в Думе, - дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС, - объяснил премьер. - И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования".

"Соответствующий законопроект принят в первом, по-моему, чтении", - напомнил Мишустин и, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, указал: "Вячеслав Викторович, просим вас еще раз ускорить принятие этого закона. И дальше будем вместе работать, в том числе обсуждать дополнительные меры. Но не забудьте еще раз, это надо делать совместно с регионами".