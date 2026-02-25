Володин призвал кабмин сделать все для спасения "Почты России"

Председатель ГД предложил правительству взять вопрос на контроль

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ должно сделать все для спасения "Почты России", взять на контроль этот вопрос. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что правительство также этот вопрос должно взять на контроль и постараться сделать все для того, чтобы спасти "Почту России", - сказал Володин в ходе отчета правительства.

Он отметил, что ситуация в компании критична: почтальоны получают низкие зарплаты, в малых городах и селах закрываются почтовые отделения. Госдума вместе с правительством РФ выходит на создание совместной рабочей группы по данному вопросу, напомнил председатель Госдумы.

"Почта России" для нас - важное предприятие, не только стратегическое с точки зрения ее функционала. Вы сами понимаете, отделения находятся в каждом уголке нашей страны", - подчеркнул Володин.