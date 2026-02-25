Законопроект о развитии "Почты России" внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Он направлен на стабилизацию финансового состояния "Почты", отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Законопроект о поддержке "Почты России" внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в нижней палате парламента.

"Уже подготовлен законопроект, который направлен на стабилизацию финансового состояния "Почты". Какие здесь ключевые инициативы? В первую очередь, это обновление требований к сети почтовой связи. Второй блок - это расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте", - сказал он.

"Планируем направить эти изменения буквально в весеннюю сессию. Здесь надо крепко все обдумать", - указал премьер.

По его словам, необходимо подумать о том, что дать "Почте России", чтобы она смогла составлять конкуренцию на том высокотехнологичном рынке, где находится. Второе - финансовая поддержка для развития госкомпании, добавил премьер.

"Давайте назовем причину [ее текущей ситуации]: ну, конкуренция развилась, платформизация, кластеры платформ, которые были созданы в том числе нашими маркетплейсами", - отметил он.