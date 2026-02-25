В Курске предпринимателю отказали в праве собственности на самострой

Здание планируют снести

КУРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Курской области отказал предпринимателю в признании права собственности на самострой в Первомайском парке в центре Курска. Ранее Верховный суд РФ отменил решения трех судебных инстанций, которые позволили признать законным самострой. Здание планируют снести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее глава региона рассказал предысторию дела: в 2009 году мэрия заключила с ИП договор аренды парка, арендатор должен был провести реконструкцию танцплощадки, однако незаконно построил административное здание. В 2021 году арбитражный суд легализовал постройку. Ввести в эксплуатацию здание владелец не смог, так как парк получил статус особо охраняемой природной территории. Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство региональных властей о восстановлении искового срока по делу о возвращении в областную собственность участка в Первомайском парке. Также ВС РФ поддержал кассационную жалобу правительства Курской области и отменил решения трех судебных инстанций, которые позволили признать законным самострой.

"Вчера региональный арбитраж полностью пересмотрел свою прежнюю позицию, встав на сторону закона и справедливости. В исковых требованиях Самохваловой (она просила признать ее право собственности на здание в парке) отказано. Это значит, что самострой в самом центре Курска официально признан незаконно возведенным. Следующий шаг - его снос", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассчитывает, что если Самохвалова подаст апелляцию, то суд второй инстанции останется на стороне региона. "Будем и дальше наращивать нашу судебную претенциозную работу по возврату в собственность государства незаконно выведенного имущества, в том числе - легализованного через сомнительные судебные решения", - заверил губернатор Курской области.