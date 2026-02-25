"Долями": рынок BNPL продолжит рост, но его темпы замедлятся

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Темпы роста объема рынка сервисов BNPL (buy now, pay later - покупай сейчас, плати потом) могут стать более умеренными по сравнению с прошлым годом. При этом сам формат перестает быть нишевым продуктом и превращается в универсальный способ оплаты для самых разных покупок. Об этом сообщил генеральный директор сервиса оплаты частями "Долями" Максим Зайцев в интервью "Российской газете". Ранее сообщалось, что по оценке сервиса "Долями" рынок BNPL в 2025 году вырос в 2,5 раза.

"Если три-четыре года назад мы точно могли сказать, что самые востребованные сегменты в BNPL - это парфюмерия, одежда и товары повседневного спроса со смещением в бьюти, то сейчас границы между категориями стираются. Люди используют оплату частями для совершения самых разных покупок. Формат становится универсальным, - сказал Зайцев. - При этом, даже при активном развитии рассрочек внутри маркетплейсов рост, скорее всего, будет более умеренным, чем в предыдущие годы".

По его словам, ранее рассрочка использовалась в основном для редких средних по чеку покупок, например мелкой техники. Однако со временем она превратилась в привычный способ оплаты для покупок с любыми чеками.

"На рынок могут выйти крупные сети магазинов и супермаркетов, торгующие продуктами и товарами повседневного спроса", - сказал Зайцев.

Он добавил, что в этом сегменте особенно важны скорость и простота оплаты, и BNPL-формат хорошо ложится на привычки массовой аудитории.