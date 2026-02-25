Сумма поступлений в бюджет от группы Сбер в 2025 году превысила 1,3 трлн рублей

Председатель правления Сбера Герман Греф отметил, что группа заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сумма поступлений в бюджет России от группы Сбер по итогам 2025 года превысила 1,3 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф накануне раскрытия отчетности за 2025 год по МСФО.

"По итогам 2025 года группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат группы Сбер превысила 948 млрд рублей. Кроме того, в 2025 году Сбер выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей - половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов. Таким образом, общая сумма поступлений в бюджет страны от группы Сбер за 2025 год превысила 1,3 трлн рублей", - отметил глава Сбера.