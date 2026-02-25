Кабмин поддержал введение постоплаты парковок

В 2026 году планируется внести в Госдуму соответствующий законопроект, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает предложение о введении механизма постоплаты парковок, соответствующий законопроект в 2026 году будет внесен в Госдуму, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.

"Мы поддерживаем такой подход. Имеется в виду сутки сделать, потому что это, конечно, очень удобно людям", - сказал он.

Мишустин отметил, что Минтранс под кураторством вице-премьера Виталия Савельева подготовил ряд изменений в закон об организации дорожного движения в России. "Он вообще касается общих принципов организации и администрирования парковочных пространств, в том числе и введения нового механизма постоплаты парковочных сессий. Сейчас формулировки отрабатываются - это регионы, экспертный совет, я знаю, вы в этом активно участвуете. В этом году внесем в Думу и по срокам определимся тогда по готовности нормативной базы", - сказал он.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что организация и администрирование парковочной деятельности относятся к функционалу субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обращались в Минтранс с предложением предоставить россиянам возможность оплачивать парковку в течение пяти суток. Как говорилось в ответном письме министерства, возможность внедрения механизма постоплаты парковочных сессий прорабатывается. Как подчеркивали в министерстве, такая мера позволит повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки и снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.

Срок оплаты парковки определяется регионами. Например, в Москве время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет пять минут. Покинуть место парковки также необходимо в течение пяти минут после завершения парковочной сессии. В Санкт-Петербурге на оплату парковки дается 15 минут. Покинуть парковочное место необходимо не позднее, чем через 10 минут после окончания оплаченного времени.