Мишустин: целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом

Они будут прикреплены к конкретному работодателю, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля./ТАСС/. Целевой набор мигрантов будет осуществляться за рубежом, они будут прикреплены к конкретному работодателю. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"Развиваем целевой оргнабор, такой механизм, иностранных работников, он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника. Это и обязательные процедуры - дактилоскопия, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит систему управления выставить уже такую прозрачную, установим для них дополнительные требования. Думаю, что мы на правильном пути", - сказал он.