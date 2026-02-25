ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация на афгано-пакистанской границе
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Мишустин: целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом

Они будут прикреплены к конкретному работодателю, отметил премьер-министр РФ
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 10:39

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля./ТАСС/. Целевой набор мигрантов будет осуществляться за рубежом, они будут прикреплены к конкретному работодателю. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Читайте также

Санкции, поддержка населения и задачи на 2026 год. Отчет Мишустина в Госдуме

"Развиваем целевой оргнабор, такой механизм, иностранных работников, он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника. Это и обязательные процедуры - дактилоскопия, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит систему управления выставить уже такую прозрачную, установим для них дополнительные требования. Думаю, что мы на правильном пути", - сказал он. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия