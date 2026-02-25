Мишустин заявил, что меры кабмина и ЦБ остановили рост инфляции

Это была серьезная угроза, отметил премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совместные меры кабмина и ЦБ РФ позволили остановить рост инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Что касается непосредственно совместных мер с Банком России. Те меры, которые мы вместе проводили, на сегодня привели к самому важному - к тому, что инфляция не стала расти. Это была серьезная угроза", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство и ЦБ продолжают обсуждать меры, которые бы позволили и далее бороться с инфляцией, и развивать экономику.

"То, что касается механизмов финансирования. Да, у нас есть дискуссии, мы вместе работаем над ними. Нужно эти дискуссии продолжать. Думать о том, каким образом обеспечить экономику финансовыми ресурсами", - добавил Мишустин.

Он напомнил, что правительство провело приоритезацию расходов, предусмотрев поддержку секторов экономики, в том числе в сфере АПК.