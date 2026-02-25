В Подмосковье запустили завод по производству строительных сэндвич-панелей

Плановый объем инвестиций в проект - 3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Doorhan запустила первую линию нового завода по производству строительных сэндвич-панелей в Можайске. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Компания Doorhan запустила новый завод в Подмосковье. На построенном в Можайске предприятии ежегодно будут выпускать 2 млн кв. м строительных сэндвич-панелей", - написала она на своем канале в Max.

Зампред добавила, что в настоящее время заработала первая производственная линия нового завода. Также в этом году на предприятии планируется запустить линию по производству минеральной ваты мощностью 40 тыс. тонн в год. А в 2027 году будет открыта еще одна такая же линия.

"Плановый объем инвестиций в проект - 3 млрд рублей. Всего на заводе будет создано 350 рабочих мест", - добавила Зиновьева.

Как рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, соглашение о реализации проекта было подписано компанией и регионом в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году. Готовые сэндвич-панели будут поставляться преимущественно в Центральный и Северо-Западный федеральные округа России и использоваться для строительства промышленных и коммерческих зданий.