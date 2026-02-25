Мишустин анонсировал тестирование цифрового рубля

Премьер-министр призвал действовать по этому вопросу крайне аккуратно

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минфин и Банк России совместно с правительством будут начинать тестировать использование цифрового рубля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.

"То, что касается цифрового рубля, мы с коллегами из Банка России и Министерства финансов будем активно начинать тестировать инфраструктуру в ближайшее время, это непростая история, нам нужно крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции и потом уже вместе с Банком России определить, какими мы будем объемами и каким способом использовать ее", - отметил Мишустин.