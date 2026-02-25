В РФ с 2027 года изменятся правила, определяющие понятие "пиво"

Новый ГОСТ также позволит при производстве напитка официально использовать ржаной, гречишный, просяной, овсяный виды солода, рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый ГОСТ на пиво с 2027 года расширит возможности использования разных солодов при производстве пенного напитка и четко пропишет, какой именно продукт имеет право называться пивом. Об этом ТАСС рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

"С 1 января 2027 года вступает в силу новый национальный стандарт - ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия", который приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он заменит устаревший стандарт 2012 года", - сказала эксперт.

Она отметила, что ГОСТ остается добровольным, однако дело не в обязательности его применения, а в том, что он меняет "правила игры в правовом поле, поскольку четко прописывает, какой именно продукт имеет право называться пивом".

"Если производитель хочет использовать маркировку "ГОСТ", он обязан неукоснительно соблюдать все требования: доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты, никакого добавленного этилового спирта - только естественное брожение, пищевые добавки, только предусмотренные стандартом в разрешенном количестве. Если производитель отступает от этих параметров, то обязан уйти в категорию "пивной напиток", - пояснила эксперт.

Пиво ржаное и другое

"Основное нововведение - значительное расширение солодового меню. Теперь наравне с традиционными ячменем и пшеницей производители смогут официально использовать ржаной, гречишный, просяной, овсяный виды солода", - сообщила Мясникова.

Эксперт пояснила, что это внесет "существенное изменение для крафтовых пивоваров и любителей экспериментальных технологий, поскольку позволит перевести пивной напиток в статус полноценного пива".

Также, по словам Мясниковой, стандарт вводит четкое определение для "пива безалкогольного".

Кроме того, новый ГОСТ допускает дробные значения плотности сусла, "что позволит точнее следовать рецептам". "Потребитель получит не только более широкий ассортимент, но и большую уверенность в качестве. Впервые введены четкие критерии идентификации, что позволяет проверять соответствие напитка заявленному стандарту в аккредитованных лабораториях", - подчеркнула эксперт.

Зачем ГОСТ

Она отметила, что пиво может производиться и не по ГОСТу. По ее словам, значительное количество продукции, особенно в сегменте крафтового и импортного пива, выпускается по техническим условиям (ТУ) или собственным стандартам организаций (СТО). "Само по себе это не является нарушением. ГОСТ в России, за некоторыми исключениями, носит добровольный характер. Производитель сам решает, работать ему по стандарту или разрабатывать свои ТУ (СТО)", - сказала Мясникова.

Однако, подчеркнула собеседник агентства, маркировка "ГОСТ" - это мощный рыночный сигнал. "Для потребителя это знак качества и гарантия того, что продукт произведен по "классической" технологии из разрешенного сырья. Для производителя следование ГОСТу упрощает выход на рынок, особенно в крупные торговые сети, которые доверяют таким стандартам", - пояснила эксперт.

Как заявил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия"), "в рамках нового ГОСТа будут закреплены контролирующие органы и методы контроля, которые могут не допустить партию товара к обороту, если нарушены показатели содержания бета-глюканов, полифенолов и белка, отвечающие за качество продукта".

Он также пояснил, в связи с чем новый национальный стандарт вступит в силу не сразу. "Для производителей это определенная финансовая нагрузка в вопросе обновления оборудования, поэтому установлен период в один год для перехода на "новые рельсы", - сказал Антропенко.