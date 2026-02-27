Бизнес-ангелы инвестировали в стартапы "Сколково" 1,1 млрд рублей к концу 2025 года

С момента запуска программы 190 команд привлекли от 430 инвесторов более 5 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций бизнес-ангелов в стартапы экосистемы "Сколково" к концу 2025 года составил 1,1 млрд рублей. Привлекать такие вложения помогает программа возмещения инвестиций для бизнес-ангелов, запущенная фондом в 2019 году, сообщили в пресс-службе "Сколково".

"К концу 2025 года общий объем инвестиций бизнес-ангелов в стартапы экосистемы "Сколково" составил 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В "Сколково" действует запущенная в 2019 году программа возмещения инвестиций для бизнес-ангелов. Механизм предполагает возврат инвестору до 50% вложений в виде налогового вычета в пределах суммы НДФЛ, уплаченного за предыдущие три года; минимальная инвестиция - от 1 млн рублей, максимальное возмещение на одного инвестора по одному стартапу - 20 млн рублей, количество стартапов для инвестирования не ограничено.

С момента запуска программы 190 команд привлекли от 430 инвесторов более 5 млрд рублей. Одним из условий получения инвестиций в рамках механизма является наличие у стартапа статуса малой технологической компании (МТК), что задает дополнительный критерий отбора проектов, ориентированных на масштабирование и коммерциализацию.

Лидерами по привлечению частных инвестиций к концу 2025 года стали компании в сферах прикладных технологий использования IT (56,5%), эффективности в потреблении ресурсов (13%), исследований и разработок для развития IT (11,3%), цифровых технологий в промышленности (6,4%), информационных технологий в медицине (3,6%), авиационных технологий и БПЛА (2,7%).

Корпоративные инвестиции

По итогам III квартала 2025 года суммарные корпоративные инвестиции в участников проекта "Сколково" составили 36,4 млрд рублей. Наиболее заметный спрос со стороны крупного бизнеса пришелся на цифровые решения: более половины компаний, привлекших эти средства, - разработчики в области цифровых технологий и прикладного использования ИИ в различных отраслях.

В корпоративных сделках наибольший средний объем инвестиций на одного участника-резидента отмечен в технологиях переработки отходов - более 140,8 млн рублей - абсолютный рекорд, превышающий общую среднюю сумму более чем в 20 раз. Второе по величине направление - космические технологии (свыше 54,8 млн рублей на участника). Также в числе направлений с высокими средними показателями названы генетика и селекция.

"Для нас важно, что корпоративные инвестиции в участников "Сколково" уже измеряются десятками миллиардов рублей - по итогам III квартала 2025 года это 36,4 млрд. Это означает, что технологии все чаще становятся частью реальных отраслевых цепочек, а цифровые решения и прикладной ИИ - одним из ключевых фокусов. Мы дополняем этот спрос инструментами, которые повышают инвестиционную привлекательность проектов, и работаем над тем, чтобы у компаний был доступ к капиталу на разных стадиях роста - и со стороны крупного бизнеса, и со стороны частных инвесторов", - приводятся в сообщении слова директора департамента продуктов Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Ольги Андрияновой.

В числе примеров корпоративных сделок с участниками проекта "Сколково" - инвестиции группы "Ланит" в резидента "Сколково", разработчика технологий искусственного интеллекта Just AI (ООО "Маинд Крафт"). Через венчурное подразделение "Л Венчурс" компания приобрела 4,2% доли. Сделка состоялась в рамках раунда 2024-2025 годов для финансирования развития новых платформ и продуктов, а оценка компании Just AI по итогам раунда достигла 3,5 млрд рублей. Just AI развивает решения в области диалогового ИИ и обработки естественного языка, включая платформенные продукты для работы с ИИ-агентами.

Еще один пример - инвестиции Газпромбанка в компанию QApp, резидента "Сколково". Компания привлекла существенный объем финансирования, направленный на уставную деятельность и распределенный на текущие затраты в контуре QApp - как на структурное подразделение, так и на отдельное юрлицо ООО "КуАпп". Компания занимается разработкой программных решений информационной безопасности на основе квантово-устойчивых (постквантовых) алгоритмов шифрования.