Снижение размера инвестиций привлечет резидентов в СЭЗ Донбасса и Новороссии

По словам руководителя направления "Обеспечение свободной экономической зоны ДНР" Фонда развития территорий Екатерины Рытиковой, подобная мера позволит большему количеству предприятий стать участниками свободной экономической зоны

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Снижение втрое минимального размера инвестиций первого года в свободной экономической зоне (СЭЗ) Донбасса и Новороссии привлечет больше резидентов. Такое мнение высказала ТАСС руководитель направления "Обеспечение свободной экономической зоны ДНР" Фонда развития территорий Екатерина Рытикова в кулуарах Донецкого регионального промышленного форума "Государственная поддержка промышленности - путь к обеспечению отечественного технологического суверенитета".

"Данная мера позволит большему количеству предприятий стать участниками свободной экономической зоны, так как 30% от объема капитальных вложений вложить в первый год не все предприятия могут. На данный момент эта норма еще не введена, не принят закон, изменяющий ставку", - сказала Рытикова.

Она добавила, что у специализированных застройщиков в первый год реализации инвестпроекта могут вестись проектно-изыскательские работы, стоимость которых ниже 30% от общего объема заявленных инвестиций. "Для промышленных предприятий это тоже существенно, когда они начинают развиваться, то для них сложно сразу внести 30%, поэтому будет проще", - заключила собеседница агентства.

В начале февраля в Госдуму внесли законопроект, который предлагает снизить с 30% до 10% минимальный размер инвестиций в первый год реализации инвестпроекта. Свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Она предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.