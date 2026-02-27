"Автоваз" начал производство Lada Vesta Sport нового поколения

От стандартных моделей автомобиль отличается форсированным двигателем, более жесткой спортивной подвеской и тормозной системой с повышенной эффективностью

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" объявил о старте производства Lada Vesta Sport нового поколения с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем, сообщили в пресс-службе автоконцерна.

"Автоваз" объявляет о старте производства Lada Vesta Sport нового поколения. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем получил ряд технических обновлений", - сказано в сообщении.

От стандартных моделей автомобиль отличается форсированным двигателем, более жесткой спортивной подвеской и тормозной системой с повышенной эффективностью. В конструкции применяются более 200 оригинальных деталей.

Силовой агрегат авто базируется на двигателе 1,8 л EVO, пиковая мощность увеличена до 147 л. с. Прирост мощности составил 21%, крутящего момента - 8%. Также на модели впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Lada Vesta Sport будет предложена в кузовах седан и универсал. Как отметили в компании, информация о ценах и комплектациях станет доступна на старте продаж.