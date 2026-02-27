ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация на афгано-пакистанской границе
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес
Статья

Около ЗАЭС установили локальный режим тишины. Главное о ситуации

Он действует с 07:00 мск 27 февраля, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев
Редакция сайта ТАСС
07:37

ЗАЭС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Локальный режим тишины установлен с 07:00 мск в районе Запорожской АЭС, сообщил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Установление режима тишины

  • 27 февраля с 07:00 мск в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины.
  • По словам Лихачева, договоренность о режиме прекращения огня достигнута с участием гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД России под эгидой Росатома.

Ремонтные работы

  • Установление локального режима тишины позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты Росатома, приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная".
  • Они были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований
  • В настоящее время специалисты МАГАТЭ находятся на объекте и наблюдают за проводимыми ремонтными работами, сообщил Лихачев.
  • Он уточнил, что восстановительные работы продлятся не менее недели.

Ситуация в Энергодаре

  • Ситуация в Энергодаре остается неспокойной, вечером город был обесточен на пять часов из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру региона, заявил Лихачев.
  • Он напомнил, что подачу электроэнергии для собственных нужд ЗАЭС обеспечивают две высоковольтные линии электропередач.
  • Выход из строя одной из них повышает риски для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов".
 
РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичЗапорожская область