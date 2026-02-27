Около ЗАЭС установили локальный режим тишины. Главное о ситуации
Редакция сайта ТАСС
07:37
Локальный режим тишины установлен с 07:00 мск в районе Запорожской АЭС, сообщил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Установление режима тишины
- 27 февраля с 07:00 мск в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины.
- По словам Лихачева, договоренность о режиме прекращения огня достигнута с участием гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД России под эгидой Росатома.
Ремонтные работы
- Установление локального режима тишины позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты Росатома, приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная".
- Они были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований
- В настоящее время специалисты МАГАТЭ находятся на объекте и наблюдают за проводимыми ремонтными работами, сообщил Лихачев.
- Он уточнил, что восстановительные работы продлятся не менее недели.
Ситуация в Энергодаре
- Ситуация в Энергодаре остается неспокойной, вечером город был обесточен на пять часов из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру региона, заявил Лихачев.
- Он напомнил, что подачу электроэнергии для собственных нужд ЗАЭС обеспечивают две высоковольтные линии электропередач.
- Выход из строя одной из них повышает риски для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов".