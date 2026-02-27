ФАС: наценки в "Ашане" и "Атаке" ограничат 5-10%

Речь идет о добровольных обязательствах ретейлеров по ограничению роста цен

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Торговые сети "Ашан" и "Атак" продолжат сдерживать розничные наценки на ряд продовольственных товаров в течение 2026 года. Предельный уровень наценки на отдельные позиции составит от 5% до 10% в зависимости от категории, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Речь идет о добровольных обязательствах ретейлеров по ограничению роста цен. Как уточнили в ведомстве, сети распространяют ограничения не только на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, включенные в утвержденный правительством перечень.

"Список включает в себя по несколько позиций в 31 категории продуктов питания. Ограничение наценок в указанных категориях продовольственных товаров будет действовать во всех регионах присутствия "Ашан" и "Атак", - отметили в ФАС.

В ФАС России подчеркнули, что поддерживают социально ответственную практику торговых сетей. Служба рекомендовала другим ретейлерам повторно рассмотреть возможность присоединиться к инициативе, если ранее такие обязательства не принимались, либо расширить перечень товаров с уже действующими добровольными ограничениями.

"Ашан" одним из первых поддержал инициативу ФАС России об ограничении наценок на уровне до 10%. В 2022 году компания дополнительно снизила наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора", добровольно ограничив их уровень до 5%. В 2025 году ретейлер расширил перечень товаров с ограниченными наценками.