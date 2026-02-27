Путин поручил создать в РФ исследовательские центры и полигоны для беспилотников

В России также должна появиться инфраструктура для автономных систем

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Исследовательские центры и испытательные полигоны для сертификации беспилотных систем, а также инфраструктура для автономных систем должны появиться в России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам профильного совещания в январе, перечень публикует Кремль.

"Обеспечить создание специализированной и развитие существующей инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автономных систем, а также создание исследовательских центров и испытательных полигонов в целях сертификации автономных систем", - говорится в поручении.

Уточняется, что центры и полигоны должны быть созданы для каждого вида автономных систем. При этом, при создании соответствующей инфраструктуры должны быть определены источники и объем финансирования для этой работы.

Первый доклад глава государства ожидает к июню текущего года, а после - раз в полгода.