Кабмин утвердил новое стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК

Главной целью станет ускоренный переход российского ТЭК на новый технологический уровень за счет использования отечественных цифровых технологий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации ТЭК до 2036 года, главной целью которого станет ускоренный переход российского ТЭК на новый технологический уровень за счет использования отечественных цифровых технологий. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Приоритетом в решении этой задачи станет использование российского базового и прикладного программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы на предприятиях и в организациях энергетического комплекса. К 2030 году этот показатель в целом по отрасли должен достичь 80%.

В кабмине отметили, что еще одним важным направлением работы станет участие компаний и организаций топливно-энергетического комплекса в кибериспытаниях, направленных на выявление уязвимостей, а также в разработке методологических рекомендаций по защите важной информации. К 2030 году в этой работе должно принять участие не менее 100 компаний и организаций, а к 2036 году их количество должно возрасти до 500. "По результатам испытаний будет сформирован рейтинг киберустойчивости организаций ТЭК", - добавили там.

Вместе с испытаниями киберустойчивости предусмотрено тестирование технологии искусственного интеллекта и других цифровых решений в сфере энергетики и топливно-энергетического комплекса. Тесты будут проводиться на специальном отраслевом полигоне, создание которого запланировано на четвертый квартал 2027 года.

Также для реализации целей и задач, поставленных стратегическим направлением, в конце 2027 года планируется запуск стратегической программы развития школьных энергоклассов "Русская инженерная школа - 2030". Ее задача - налаживание кооперации между школами, средними и высшими учебными заведениями, а также предприятиями отрасли.

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы - отраслевые документы стратегического планирования, которые разрабатываются правительством по поручению президента. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2036 года. Чтобы документы сохраняли актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения.