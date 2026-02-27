Увеличился экспорт мимозы из Абхазии в Россию

Уже вывезли 252 тонны цветов

СУХУМ, 27 февраля. /ТАСС/. Абхазия в последнюю неделю февраля увеличила экспорт акации серебристой, больше известной как мимоза, в Российскую Федерацию. Уже вывезли 252 тонны, сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете республики.

"Из Абхазии в Россию экспортировали 252 243 кг мимозы. Если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, то вывезли на 199,4 тонны больше. В прошлом году в такое же время было экспортировано 52 782 кг цветов", - сообщили в ГТК.

Мимоза ассоциируется с 8 Марта, потому пик приходится на конец февраля и первую неделю марта.