ЦБ продал юани на 16,6 млрд рублей с расчетами 26 февраля

Объем продаж валюты с расчетами 25 февраля также составлял 16,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 26 февраля 2026 года на сумму 16,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 25 февраля 2026 года также составлял 16,6 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".