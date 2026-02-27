ЦБ продал юани на 16,6 млрд рублей с расчетами 26 февраля
Редакция сайта ТАСС
07:51
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 26 февраля 2026 года на сумму 16,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 25 февраля 2026 года также составлял 16,6 млрд рублей.
Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".