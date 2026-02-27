В РФ намерены повысить эффективность управления развитием автономных систем

Российский лидер Владимир Путин поручил представить соответствующие предложения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о том, как повысить эффективность управления развитием автономных систем.

"Администрации президента РФ подготовить при участии правительства РФ и представить предложения по повышению эффективности управления развитием автономных систем в части, касающейся обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и заинтересованных организаций", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.