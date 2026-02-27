Статья

Развитие ИИ и привлечение участников СВО к разработкам беспилотников. Поручения Путина

Президент поручил принять меры по ускоренному внедрению автономных систем в различных секторах экономики

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по ускоренному внедрению автономных систем в различных секторах экономики. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития автономных систем, которое глава государства провел 16 января. Документ опубликован на сайте Кремля.

ТАСС собрал основные поручения главы государства.

Поддержка участников СВО и их семей

Президент поручил внести в нормативные правовые акты изменения, чтобы проактивно передавать информацию об уволенных участниках СВО и членах семей погибших бойцов.

Доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 1 апреля 2026 года.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Развитие беспилотных и автономных систем

Путин поручил принять меры по ускоренному внедрению автономных систем в различных секторах экономики.

Президент рекомендовал правительству Москвы обменяться с российскими регионами опытом использования беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Правительство при участии МВД должно до конца апреля определить критерии, при которым эксперименты с беспилотниками в рамках спецрежима считаются успешными.

После этого планируется "оперативное внедрение автономных систем в секторах экономики".

Президент поручил создать решения в области связи для мониторинга, идентификации и управления автономными системами.

Также в России должны появиться исследовательские центры и испытательные полигоны для сертификации беспилотных систем, а также инфраструктура для автономных систем.

Правительство совместно с Минобороны, ФСВТС, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, при участии Российского экспортного центра сформируют эффективную модель экспорта российских продуктов в области беспилотных технологий.

Также Путин поручил организовать в стране систему подготовки и переподготовки специалистов в области беспилотных систем.

Привлечение участников СВО к разработкам беспилотных технологий

Правительство вместе с фондом "Защитники Отечества", Минобороны и администрацией президента должны активнее заняться привлечением бойцов СВО к разработке беспилотных технологий.

Ведомствам и структурам поручено "принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем".

Использование беспилотного транспорта на дорогах