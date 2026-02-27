Путин рекомендовал регионам раз в полгода отчитываться о внедрении беспилотников
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ раз в полгода будет получать доклады об ускоренном внедрении беспилотных систем от руководства российских субъектов. Такое поручение по итогам профильного совещания дал президент Владимир Путин, перечень публикует Кремль.
Президент рекомендовал "исполнительным органам субъектов Российской Федерации <…> направлять в Минтранс России доклад об обеспечении принятия исчерпывающих мер по ускоренному внедрению автономных систем в секторах экономики".
Первый доклад должен быть направлен уже к августу.