Путин поручил изучить снятие лишних требований по регистрации беспилотников
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца апреля рассмотреть вопрос об устранении излишних требований к регистрации беспилотников с массой более 30 кг. Соответствующий перечень поручений опубликован Кремлем.
В частности, поручено рассмотреть вопросы об устранении избыточных требований по регистрации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 кг и прав на них; об устранении избыточных требований о наличии у операторов беспилотников сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиаработ для собственных нужд и об определении перечня не требующих получения такого сертификата коммерческих авиационных работ.
Путин поручил изучить вопрос о лицензировании и сертификации лиц, оказывающих услуги, связанные с применением автономных систем. Среди поручений также - повышение эффективности механизма государственного гражданского заказа на беспилотные автономные системы с учетом необходимости наращивания использования систем, закупленных в рамках этого механизма.
Срок выполнения - 30 апреля.
При участии организаций "Платформа Национальной технологической инициативы" и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы поручено рассмотреть вопрос о пилотном внедрении сервисов геопространственной осведомленности (на основе объединения данных из различных мультисредных источников с использованием алгоритмов искусственного интеллекта).