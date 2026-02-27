Путин поручил изучить снятие лишних требований по регистрации беспилотников

Президент РФ также дал поручение изучить вопрос о лицензировании и сертификации лиц, оказывающих услуги, связанные с применением автономных систем



МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца апреля рассмотреть вопрос об устранении излишних требований к регистрации беспилотников с массой более 30 кг. Соответствующий перечень поручений опубликован Кремлем.

В частности, поручено рассмотреть вопросы об устранении избыточных требований по регистрации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 кг и прав на них; об устранении избыточных требований о наличии у операторов беспилотников сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиаработ для собственных нужд и об определении перечня не требующих получения такого сертификата коммерческих авиационных работ.

Путин поручил изучить вопрос о лицензировании и сертификации лиц, оказывающих услуги, связанные с применением автономных систем. Среди поручений также - повышение эффективности механизма государственного гражданского заказа на беспилотные автономные системы с учетом необходимости наращивания использования систем, закупленных в рамках этого механизма.

Срок выполнения - 30 апреля.

При участии организаций "Платформа Национальной технологической инициативы" и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы поручено рассмотреть вопрос о пилотном внедрении сервисов геопространственной осведомленности (на основе объединения данных из различных мультисредных источников с использованием алгоритмов искусственного интеллекта).