Эксперт Карабанов: афгано-пакистанский конфликт вызовет рост экспорта муки из РФ

Также поставки этого продукта увеличатся из Казахстана и Узбекистана, считает представитель Зернового союза Казахстана

Редакция сайта ТАСС

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 27 февраля. /ТАСС/. Разгоревшийся вооруженный конфликт между Афганистаном и Пакистаном приведет к увеличению поставок муки в Афганистан из России, Казахстана и Узбекистана. Такую точку зрения высказал ТАСС на Зимней зерновой конференции представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

26 февраля на афгано-пакистанской границе вновь начались бои. В Кабуле заявили, что проводят военную операцию в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.

"Интенсификация конфликта [между Афганистаном и Пакистаном] приведет к полному прекращению поставок [зерна и муки из Пакистана в Афганистан]. Теперь практически весь Афганистан будет получать муку из Казахстана, Узбекистана и России", - сказал Карабанов.

Он уточнил, что южная часть Афганистана традиционно снабжалась зерном и мукой из Пакистана, северная - из Казахстана, западная - из России и Ирана. "Но у Ирана тоже сейчас есть свои проблемы", - отметил эксперт.

Зимняя зерновая конференция проходит с 25 по 27 февраля в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.