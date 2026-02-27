Путин ждет от кабмина и РАН предложений по центру разработки ПО беспилотников

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников должны отчитаться к 1 мая

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и РАН представить предложения по организации центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития автономных систем, которое глава государства провел 16 января, документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ необходимо подготовить совместно с Российской академией наук и представить предложения по организации центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем с целью решения задач по поддержке и созданию универсальной платформы автономных систем, которая включает в себя средства разработки безопасного программного обеспечения и базовое программное обеспечение, а также по организации обучения участников этой платформы, специалистов по ее внедрению и развитию, говорится в тексте поручений.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников должны отчитаться к 1 мая 2026 года.