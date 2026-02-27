Нацбанк: доля нацвалют в расчетах между РФ и Белоруссией превысила 96%

Доля американской валюты снизилась до арифметической погрешности менее 1%, заявил глава банка Роман Головченко

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Доля доллара в расчетах между Россией и Белоруссией снизилась до арифметической погрешности менее 1%, фактически страны перешли на расчеты в нацвалютах. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Ситуация кардинально изменилась за пять лет. В общем товарообороте с Российской Федерацией доля национальных валют составляет более 96%. В то время как доля американской валюты снизилась до арифметической погрешности менее 1%. Это какие-то, может, старые расчеты продолжаются. Поэтому фактически мы полностью сблизили свою валютную политику и теперь иностранные валюты в принципе не играют никакой роли в обеспечении товарооборота между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - сказал он.

Головченко отметил, что "это тоже большое достижение", "Пусть нам его, так сказать, подбросили - эту ситуацию извне. Но мы бы, наверное, к этому шли гораздо дольше, если бы не сложилась эта ситуация. И еще раз говорю - мы теперь абсолютно независимы от третьих стран, от их валют в наших двусторонних расчетах", - подчеркнул глава белорусского Нацбанка.