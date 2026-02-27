В РФ число нарушений в торговле парфюмерией в 2025 году снизилось в 6,5 раза

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел 500 мероприятий по выявлению нелегальной парфюмерии с ноября 2024 года, в 2025 году количество нарушений среди продавцов сократилось почти вдвое, а общее число нарушений снизилось в 6,5 раза. Об этом сообщили в канале ведомства в Max.

"С 1 ноября 2024 года внедрен обязательный разрешительный режим на кассе при продаже парфюмерии. Система автоматически предупреждает продавца о реализации продукции с признаками контрафакта или нарушениями требований маркировки. С момента запуска данного механизма удалось предотвратить свыше 11 млн попыток продажи сомнительной продукции. <…> Проведено более 500 контрольных мероприятий, направленных на выявление нелегальной парфюмерии. В 2025 году количество нарушений среди продавцов сократилось почти вдвое, а общее число нарушений снизилось в 6,5 раза", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что система обязательной цифровой маркировки охватывает ключевые категории товаров: одеколон (3-5% душистых компонентов), туалетная вода (5-15% ароматических веществ), парфюмерная вода (концентрация 10-20%), духи (концентрация 20-40%).

По данным ведомства, с момента внедрения системы маркировки в ней зарегистрировалось более 48 тыс. участников рынка - от производителей до розничных продавцов. В 2025 году парфюмерная продукция реализовывалась в более чем 40 тыс. торговых точек по всей стране.

Роспотребнадзор напомнил, что легальность приобретаемой парфюмерии можно проверить с помощью бесплатного мобильного приложения "Честный знак". Для этого нужно отсканировать цифровой код на упаковке. Если данные в приложении не совпадают с этикеткой или приложение сигнализирует о небезопасности продукта, можно подать обращение в Роспотребнадзор прямо через приложение.