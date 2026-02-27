"Интер РАО" снизила чистую прибыль по МСФО за 2025 год на 9,2%

Она составила 133,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2025 года составила 133,8 млрд рублей, что на 9,2% ниже, чем годом ранее, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA вырос на 4,8%, до 181,5 млрд рублей. Выручка увеличилась на 13,7%, до 1,76 трлн рублей.

Операционная прибыль компании составила 106,8 млрд рублей (-1,1% в годовом сравнении). Капитальные расходы выросли на 65,1% и достигли 189,9 млрд рублей.

Как отметили в "Интер РАО", в сегменте "Электрогенерация в Российской Федерации" выручка возросла на 18,8%, показатель EBITDA - на 24,7%.

В сегменте "Энергомашиностроение" выручка компании за отчетный период увеличилась на 29,1%, показатель EBITDA - на 15,8%. "Положительная динамика в основном сформирована за счет роста реализации продукции, а также расширения периметра группы в III-IV кварталах 2024 года", - уточнили в "Интер РАО".

При этом в сегменте "Зарубежные активы" компания зафиксировала снижение выручки на 40,3%, показателя EBITDA - на 65%.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в нескольких странах, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.