В ТиНАО построят новый логистический комплекс площадью 77 тыс. кв. м

Объект будет предназначен для хранения и сортировки товаров для московских магазинов и служб доставки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Логистический комплекс площадью около 77 тыс. кв. м планируется построить в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Благодаря проекту в округах появятся новые рабочие места, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На земельном участке площадью 19,55 га построят логистический комплекс предельной площадью около 77 тыс. кв. м. Участок находится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Реализация проекта важна для города: здесь будут созданы новые рабочие места для жителей столицы, улучшится инфраструктура, а логистические издержки для московских предприятий снизятся", - сказал Ефимов.

Объект будет предназначен для хранения и сортировки товаров для московских магазинов и служб доставки. "Новый объект разместится в удобной локации: заезд будет организован с Московского малого кольца, расстояние до Калужского шоссе составит всего около 800 м, а до Варшавского шоссе - 8,5 км", - пояснил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, "такое расположение обеспечит быструю связь с центром Москвы и основными транспортными артериями области".