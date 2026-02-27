"Интер РАО" ожидает умеренного роста выручки в 2026 году

Компания сосредоточена на реализации крупных инвестиционных проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выручка "Интер РАО" по итогам 2026 года продемонстрирует умеренный рост. Компания сосредоточена на реализации крупных инвестиционных проектов в 2026-2027 годах, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам "Интер РАО" Александр Думин.

"По выручке ожидаем умеренный рост, примерно соответствующий уровню инфляции, индексацию тарифов. По EBITDA - наверное, также рост на уровне 2025 года. В 2026-2027 годах мы сосредоточены на реализации наших значимых инвестиционных проектов. Эффект по ним начнет проявляться, начиная с 2028 года", - сказал он в ходе конференц-кола с инвесторами.