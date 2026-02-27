"Интер РАО" ожидает капитальных затрат на уровне 200-300 млрд рублей с НДС в год

Группа находится в интенсивном инвестиционном цикле, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Думин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ежегодный объем капитальных затрат "Интер РАО" в 2026-2027 годах достигнет 200-300 млрд рублей в связи с интенсивным инвестиционным циклом компании, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам "Интер РАО" Александр Думин в ходе конференц-кола с инвесторами.

"Мы отмечаем, что группа находится в интенсивном инвестиционном цикле и он будет продолжаться. В 2026-2027 годах ожидаем объем капитальных затрат на уровне 200-300 миллиардов с НДС в год. Что касается 2025 года, то, в принципе, я не скажу, что мы находимся далеко от тех ожиданий, которые у нас были", - сказал он.