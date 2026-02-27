Посол РФ: присоединение Пакистана к коридору Север - Юг усилило бы его позиции

Альберт Хорев отметил, что прорабатывается возможность запуска по одному из его участков грузового железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Подключение Пакистана к международному транспортному коридору Север - Юг позволило бы превратить страну в значимый региональный логистический узел. Об этом заявил посол России в Пакистане Альберт Хорев в ходе медиафорума Москва - Исламабад.

"Формирование новых транспортных маршрутов в Евразии - еще одна важная задача, стоящая перед нашими странами. Ее решение позволит нам значительно сократить логистические издержки в торговле и уменьшить негативный эффект, который оказывают на двусторонние экономические связи западные рестрикции. Наш приоритет - международный транспортный коридор Север - Юг. Подключение к нему Пакистана способствовало бы превращению страны в значимый региональный логистический узел", - сказал дипломат.

"В настоящее время прорабатываем возможность запуска по одному из его участков грузового железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном. Рассчитываем, что тестовую перевозку удастся осуществить до середины текущего года", - сообщил он.

Посол подчеркнул, что РФ поддерживает инициативы других региональных партнеров, в том числе Казахстана и Узбекистана, по созданию трансафганских железнодорожных маршрутов. "Без сомнения, они содействовали бы активизации торговли и наращиванию региональной транспортной связуемости, - отметил дипломат. - Вместе с тем понимаем, что для их успешной реализации требуется стабилизация ситуации в Афганистане. Убеждены, что ее обеспечение возможно путем инклюзивного и равноправного диалога с участием всех региональных игроков. А закрытие границ и изоляция не способны стать долгосрочными решениями проблем в сфере мира и безопасности в регионе".