"Интер РАО": Россия с начала года нарастила поставки электроэнергии на экспорт

При этом компания рассчитывает сохранить объем экспорта на уровне 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия в январе-феврале 2026 года нарастила поставки электроэнергии на экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом "Интер РАО" (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) рассчитывает сохранить объем экспорта на уровне 2025 года. Об этом сообщила член правления - руководитель центра трейдинга компании Александра Панина.

"Если говорить про объемы поставки в 2026 году, то мне, конечно, хотелось бы сказать, что мы надеемся, что мы плюс-минус сохраним и объемы, и маржинальную прибыль 2025 года. Это я себе ставлю как целевой показатель. Ну, по итогам двух первых месяцев сложно говорить по итогам года. Сейчас я могу только сказать, что за январь-февраль в среднем мы по объему поставки превышаем факт прошлого года", - сказала она.