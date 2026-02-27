Депутат Рады Железняк: Украине пришлось импортировать более 6 млрд куб. м газа

Парламентарий добавил, что украинский "Нафтогаз" вынужден покупать газ на европейском рынке по высоким ценам, а поставлять его населению по льготным тарифам

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Украина в 2025 году импортировала более 6 млрд кубометров газа, потратив на это астрономические суммы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"В 2025 году из-за разрушения инфраструктуры страна импортировала более 6 млрд кубометров газа - это астрономические суммы", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что украинский "Нафтогаз" вынужден покупать газ на европейском рынке по высоким ценам, а поставлять его населению по льготным тарифам. По информации депутата, Международный валютный фонд (МВФ) ставит повышение цен на газ одним из условий продолжения финансовых программ для Киева. В стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду.

"По факту МВФ говорит, что мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Планируется постепенное приведение тарифов к уровню окупаемости", - сообщил Железняк.

Проблема дефицита газа возникла на Украине после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. Ситуацию осложнило повреждение некоторых инфраструктурных объектов "Нафтогаза".

С января того же года Украина вынуждена импортировать газ с европейских рынков, постоянно наращивая объемы закупок. Параллельно Киев ищет возможности поставлять в страну американский СПГ и уже законтрактовал несколько партий с поставками через Германию, Литву и Польшу. По словам председателя правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого, в 2026 году планируется импортировать 1 млрд куб. м американского СПГ. При этом компания постоянно ведет переговоры с западными партнерами о выделении новых грантов или кредитов для оплаты возрастающего импорта.