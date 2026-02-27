Второй деловой форум РФ и Пакистана состоится в ходе визита премьера в Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Второй российско-пакистанский деловой форум состоится в рамках визита премьер-министра республики Шахбаза Шарифа в Россию, сотни компаний Пакистана приедут в РФ. Об этом заявил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи в ходе медиафорума Москва - Исламабад.

"У нас не только стратегические двусторонние отношения, у нас важные межличностные связи по линии частного бизнеса в других областях. Второй деловой форум в рамках визита премьер-министра состоится. Сотни ведущих компаний Пакистана приедут в Россию для налаживания сотрудничества с российскими партнерами", - отметил он.