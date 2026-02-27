"Интер РАО" не исключает возобновления поставок электроэнергии в Китай

Такое может произойти при благоприятных условиях, отметила член правления - руководитель центра трейдинга компании Александра Панина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при благоприятных условиях. Об этом заявила член правления - руководитель центра трейдинга "Интер РАО" Александра Панина в ходе конференц-кола с инвесторами.

"Я бы не исключала при определенно благоприятной объемной ценовой ситуации возобновления поставок из России в Китай. Более того, я бы не исключала и обратное направление - если технически будет подтверждено, пока сейчас этого нету, - возможность поставки из Китая в Россию тоже в периоды дефицита", - сказала она.