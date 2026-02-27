В Калининградской области число турпоездок увеличилось на 12% в 2025 году

В 2025 году регион посетило почти 2,5 млн туристов

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Количество туристических поездок в Калининградскую область в 2025 году увеличилось на 12%. В предшествующем сезоне рост числа турпоездок составил порядка 10%, сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время круглого стола в региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

"Если говорить о количестве туристических поездок, то они увеличились примерно на 12%, чуть больше, чем 12% по сравнению с 2024 годом. В 2023 и 2024 годах динамика была несколько иная, было увеличение на 9,6% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. А 2025 год показал еще более впечатляющий результат", - сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Калининградскую область посетило почти 2,5 млн туристов. Показатель предыдущего года - 2,2 млн человек.

Традиционно точками притяжения туристов в регионе являются приморские города Зеленоградск и Светлогорск, музеи Иммануила Канта и Мирового океана, зоопарк, филиал Третьяковской галереи, фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" в Калининграде, концерты и спектакли в "Янтарь-холле" Светлогорска, Парк света в Гурьевске и другие.