Ставрополье планирует увеличить объем инвестиций в регион до 500 млрд рублей

В 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 17 инвестиционных проектов на сумму 20 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ставропольский край рассчитывает увеличить объем инвестиций в регион до 500 млрд рублей к 2030 году. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"На протяжении <...> девяти лет, включая 2025 год, мы сохранили устойчивый рост инвестиций. <...> И вот к 2030 году, на будущее, мы все равно должны перевалить цифру в 0,5 трлн рублей вложений в инвестиции в Ставропольский край", - сказал он в рамках цикла встреч с главами субъектов Российской Федерации "Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов" в Национальном центре "Россия".

В презентации, которую Владимиров представил в ходе своего выступления, отмечается, что в 2025 году в Ставропольском крае было реализовано 40 инвестиционных проектов на сумму 42,2 млрд рублей в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Всего в период с 2021 по 2025 год в сфере АПК был реализован 121 инвестпроект на сумму 80,7 млрд рублей.

В свою очередь, в 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 17 инвестиционных проектов на сумму 20 млрд рублей.

Ранее министр экономического развития края Антон Доронин на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщал, что объем инвестиций в основной капитал на Ставрополье по итогам 2025 года превысил 400 млрд рублей.