Лидер ЭКГ-рейтинга развивает агрообразование в регионах присутствия

Речь идет о группе компаний "Агроэко"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер ЭКГ-рейтинга, группа компаний "Агроэко", реализует масштабную программу по развитию агротехнологического образования в школах Тульской и Воронежской областей. Об этом ТАСС сообщили в холдинге, подчеркнув, что проект направлен на получение школьниками профессий в сфере АПК.

Инвестиции холдинга направляются на ремонт и переоснащение учебных помещений, создание специализированных лабораторий и лекционных аудиторий, а также закупку профильного оборудования и мебели. В обновленных классах школьники получают возможность не только изучать теорию, но и проводить лабораторные и практические занятия, заниматься исследовательской деятельностью и разрабатывать собственные проекты в сфере сельского хозяйства.

Очередным этапом программы стала модернизация агротехнологического класса в Высоковской школе Таловского района Воронежской области. При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования Воронежской области и администрации Таловского района группа компаний провела ремонт двух помещений, оборудовав лекционный класс и агротехнологическую лабораторию. Пространства оснастили специализированной мебелью и системами хранения, что позволит школьникам совмещать теоретическую подготовку с практикой.

"Для нас важно не просто инвестировать в производство, а системно развивать территории присутствия, что также находит подтверждение в высоком ЭКГ-рейтинге холдинга. Создавая современные агротехнологические классы в школах Воронежской и Тульской областей, мы формируем кадровый резерв для отрасли и даем школьникам возможность осознанно выбрать профессию в сфере АПК. Наша задача - показать, что современное сельское хозяйство - это высокие технологии, наука и реальные перспективы профессионального роста. "Агроэко" также выстраивает систему непрерывного образования, сотрудничая еще с ссузами и вузами", - прокомментировала ТАСС руководитель отдела по работе с молодежью ГК "Агроэко" Антонина Савощенко.

В настоящее время при поддержке холдинга открыты 21 агротехнологический класс в Воронежской и Тульской областях, где обучаются 445 школьников. В Воронежской области функционируют 14 классов в 9 школах, в которых углубленные знания в сфере АПК получают более 350 учащихся. В 2026 году группа компаний планирует увеличить число агротехклассов до 35 в 16 школах, при этом основной прирост ожидается в Воронежской области - до 25 классов в 11 образовательных организациях.