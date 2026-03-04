Новые модели Sollers, UMO и "Москвича" вошли в перечень авто для такси

Список автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации, актуализировали, отметили в Минпромторге

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, актуализирован, сообщили в Минпромторг РФ. В него, в частности, включены модель UMO 5, новые модели "Москвича" М70 и М90, а также фургон Sollers SF1.

"На данный момент под потребности отрасли и сформированные разработчиками законопроекта критерии подходят следующие модели: бренд Lada, модели - Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend; бренд Sollers, модель - SP7, SF1; бренд Evolute, модели - i-Joy, i-Sky, i-Space; бренд Voyah, модели - Free, Dream, Passion; бренд "Москвич", модели - 3, 3е, 6, 8, М70, М90; бренд UMO, модель - 5", - говорится в сообщении министерства.

Также ведется работа по дальнейшему расширению перечня. В частности, финализируется нормативная база для включения моделей Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7, соответствующий акт внесен в правительство. "Возможность вносить данные автомобили в реестр появится после выхода решения правительства и очередной актуализации перечня", - добавили в Минпромторге.

Из перечня были исключены автомобили УАЗ "Патриот" и "Хантер", а также модели Evolute I-Pro и i-Jet.

Федеральный закон, устанавливающий требования по локализации автомобилей для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

Теперь включение транспортного средства в региональный реестр такси допускается при соблюдении одного из двух условий. Это соответствие установленному уровню локализации (не менее 3,2 тыс. баллов) либо производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для отдельных регионов предусмотрен переходный период. В Калининградской области и субъектах Сибирского федерального округа требования вступают в силу с 1 марта 2028 года, на территории Дальневосточного федерального округа - с 1 марта 2030 года.