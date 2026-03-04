Европейские фондовые рынки закрылись в плюсе

Основной биржевой индекс Великобритании FTSE 100 завершил торговый день на уровне 10 567,65 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Основные индексы европейских бирж 4 марта закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов.

Так, главный индекс Парижской биржи CAC-40 закрылся на отметке 8 172,93 пункта (+0,85%). В то же время основной фондовый индекс DAX Франкфуртской биржи остановился на уровне 24 216,26 пункта, поднявшись на 1,79%.

Основной биржевой индекс Великобритании FTSE 100 завершил торговый день на уровне 10 567,65 пункта (+0,8%), индекс итальянского фондового рынка Milano Italia Borsa Index по итогам торгов вырос на 1,96%, до 45 338,25 пункта. В то же время индекс европейских аэрокосмических и оборонных компаний STOXX вырос на 1,75%, до 5 872,86 пункта.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.