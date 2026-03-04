В РФ обновили условия аннуляции и перебронирования туров на Ближний Восток

Согласно информации АТОР, туроператоры стали разрешать отменять туры без штрафов с вылетами до 31 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры начали расширять условия аннуляции и перебронирования уже оплаченных туров в страны Персидского залива. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"После опубликования рекомендаций МИД и Минэкономразвития РФ о прекращении турпоездок в 6 стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты ряд крупных туроператоров, руководствуясь рекомендациями регулятора, обновили свою политику аннуляций забронированных в эти страны туров", - говорится в сообщении.

Согласно информации ассоциации, туроператоры стали разрешать отменять туры без штрафов с вылетами до 31 марта, ранее большинство компаний разрешали сделать это с турами с вылетами только до 8 марта. Туристам сначала предлагается перебронировать поездку на альтернативные направления, перенести даты поездки или оставить средства на депозите.

"Если в стране временного пребывания возникает угроза безопасности туристов, турист или туроператор вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в судебном порядке. Поэтому сейчас туроператоры предлагают досудебные варианты решения - перенос поездки, смену направления или аннуляцию тура", - пояснили в АТОР.

Ассоциация сообщила, что намерена обратиться к властям с просьбой о продлении срока возврата средств до 30 календарных дней. На данный момент возврат должен быть произведен в течение 10 календарных дней, однако у туроператоров возникают затруднения из-за масштабной работы по вывозу россиян из стран Ближнего Востока.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.