Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

Роструд сможет начать проверку, если свыше 10 сотрудников одной компании оформили самозанятость и стали оказывать услуги по гражданско-правовым договорам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Разработан новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Роструд сможет начать проверку, если свыше 10 сотрудников одной компании оформили самозанятость и стали оказывать услуги по гражданско-правовым договорам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Если более 10 работников одной компании стали самозанятыми и оказывают услуги по гражданско-правовым договорам этой же или новой организации, это станет поводом для проверки Роструда", - указывается в сообщении.

Срабатывание индикаторов риск - сигнал для трудовой инспекции, указывающий на то, что в организации с высокой вероятностью нарушаются трудовые права сотрудников. Факт нарушения подтвердится уже во время проверки Роструда, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что новый индикатор риска сработает, если более 10 самозанятых сначала были работниками с трудовыми договорами в одной организации, а в следующем отчетном квартале заключили гражданско-правовые договоры и имеют среднемесячный доход выше 25 тыс. рублей. При этом неважно, продолжили ли самозанятые сотрудничество с той же организацией или вместе стали оказывать услуги другому заказчику - индикатор риска даст сигнал Роструду о возможной подмене трудовых отношений, отметили в сообщении.

"Федеральный закон запрещает в течение двух лет бывшему работодателю пользоваться услугами самозанятых по гражданско-правовому договору. Это нужно, чтобы работодатели не злоупотребляли подменой трудовых отношений со своими работниками для экономии, например, на страховых взносах. Если работодатель заказывает услуги у своих бывших работников, ставших самозанятыми - это очевидное нарушение. Но если он делает это не напрямую, через другую компанию, которая взаимодействует с самозанятыми - в таком случае нарушения выявить сложнее. Для этого и был разработан новый индикатор риска - трудовые инспекции смогут эффективнее фиксировать подмену трудовых отношений и быстрее восстанавливать трудовые права граждан", - рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, слова которого приводит пресс-служба.

Новый индикатор риска станет десятым в перечне и вторым для самозанятых. Сейчас Роструд может инициировать проверку, если компания взаимодействует более чем с 35 самозанятыми дольше 3 месяцев. При этом минимум 75% от их дохода поступает от данной организации и в среднем за месяц превышает 35 тыс. рублей, указали в ведомстве.