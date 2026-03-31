Российский интернет-форум пройдет в "Сколково" с 27 по 29 апреля

Мероприятие будет посвящено обсуждению важных вопросов развития IТ-отрасли и рунета

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский интернет-форум (РИФ), который состоится уже в тридцатый раз, пройдет в Москве с 27 по 29 апреля 2026 года на площадке технопарка "Сколково". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете форума.

"Российский интернет-форум - это ежегодное событие, которое объединяет ведущих экспертов IТ-отрасли, представителей бизнеса и государственных структур для обсуждения ключевых вопросов развития цифровой экономики России. В 2026 году РИФ пройдет уже в 30-й раз. <...> Юбилейный форум пройдет 27-29 апреля 2026 года на площадке технопарка "Сколково", - рассказали в оргкомитете.

Организатором форума выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Планируется, что три дня будут посвящены обсуждению важных вопросов развития IТ-отрасли и рунета. Так, первый день будет посвящен GR-коммуникациям и сценарному моделированию развития рунета и отечественной IТ-отрасли. Второй день будет посвящен актуальным вызовам, практическим решениям и инструментам для роста рунета и отечественного IТ-бизнеса. Третий день будет посвящен карьерным возможностям в отечественной IТ-отрасли и живому знакомству с рынком.

"Юбилейный формат РИФ в 2026 году предполагает и особые мероприятия, посвященные 30-летию форума. Среди них будет отмечен вклад в развитие рунета тех, кто на протяжении многих лет вносит вклад в развитие отечественной IТ-отрасли", - добавили в оргкомитете.

ТАСС - генеральное информационное агентство - партнер форума.